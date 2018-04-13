Росстандарт проведет контрольные закупки автомобилей

06:30 13 апреля 2018 0

Проверки затронут широкий спектр товаров потребительского рынка Фото: depositphotos.com © URA.RU

Росстандарт собирается провести контрольные закупки транспортных средств, которые при плохом качестве сборки могут нанести вред здоровью граждан. Примечательно, что такие закупки будут производиться только в рамках внеплановых выездных проверок, а также при достаточно серьезных основаниях. Прежде всего мероприятия затронут фальсификат и контрафакт.

Министерство промышленности и торговли уже подготовило соответствующие поправки в закон о техническом урегулировании, а также направило на согласование в правительство России. Заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов отметил, что такого рода закупки коснутся все объектов техрегулирования, передают «Известия».

«Прежде всего речь идет о фальсифицированных товарах, от которых страдают рядовые потребители, — это и цемент, и топливо, ГСМ, автозапчасти. Можно будет проводить контрольные закупки автомобилей, если есть риск причинения серьезного вреда людям при обороте небезопасной продукции», — подчеркнул представитель ведомства.

В Росстандарте уточнили, что этот подход даст возможность ведомству провести лабораторные испытания и принять меры в случае неутешительного результата. Минпромторг также добавил, что контрольные закупки будут осуществляться в том случае, если надзор не производиться в рамках иных видов контроля.