Югорское отделение «Почты России» требует взыскать с правительственного холдинга ХМАО «Новости Югры» более 24 млн рублей. Об этом 13 апреля «URA.RU» сообщили в пресс-службе арбитражного суда ХМАО.
По информации арбитражного суда, крупная задолженность ответчика в размере 27 млн рублей образовалась в результате неисполнения договоров по доставке газеты «Новости Югры» льготным категориям граждан на территории автономного округа. «Почта России» выполнила условия по доставке, но не получила предусмотренное договором вознаграждение за свои услуги.
«2 апреля состоялось судебное заседание, на котором истец уменьшил заявленную сумму иска в общем счете до 24,5 млн рублей. Следующее заседание суда состоится в Ханты-Мансийске 24 апреля», — говорится в сообщении суда.
Как сообщил агентству источник в югорском «Белом доме», в случае взыскания такой сумы правительственный холдинг может остаться банкротом.
В Департаменте общественных и внешних связей Югры объяснили, что речь идет о взыскании давней задолженности, сформировавшейся до 2017 года. Текущие договоры в 2017—2018 годах обеими сторонами — «Почтой России» и издательским домом «Новости Югры» — выполняются в полном объеме.
«В течение 2017 года издательский дом погасил практически половину основного долга, задача, которая поставлена перед менеджерами холдинга (и это подтверждает финансовый план организации), — полностью ликвидировать задолженность перед „Почтой России“ в 2018 году. На сегодня долг составляет 9 млн рублей и ИД готов погасить его согласно графику мирового соглашения», — говорится в сообщении югорского депсвязей.
Также в депсвязей добавили, что никакой угрозы банкротства «Новостей Югры» на данный момент нет.
Как сообщил генеральный директор «Новостей Югры» Алексей Елизаров, сумма оставшегося долга составляет девять млн рублей, а остальные 15,5 млн — это насчитанные юристами «Почты России» проценты и издержки. «Мы пытаемся идти на встречу и готовы погасить долг, но категорически не согласны с астрономическими процентами», — комментирует генеральный директор холдинга.
В югорском отделении «Почты России» от более подробного комментария отказались. Там сообщили, что сумма исковых требований складывается из задолженности по двум договорам и неустойки за просрочку оплаты услуг.