Челябинские металлурги модернизировали производство продукции для нефтяников

Группа ЧТПЗ ввела в эксплуатацию новое оборудование — дробеструйную машину для очистки внутренней поверхности стальных труб, которые используются в нефтедобывающей промышленности. Проект реализовали в рамках программы модернизации производства продукции с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм». Инвестиции составили более 22 млн рублей, рассказали «URA.RU» в ПАО «ЧТПЗ».
Дробеструйная установка очищает трубы, которые применяются на нефтяных месторождениях со сложными условиями добычи, в том числе при экстремальных температурных режимах — до минус 60 градусов. «Ввод в эксплуатацию оборудования является очередным этапом модернизации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Реализация программы позволит Группе ЧТПЗ нарастить мощности по изготовлению труб с резьбовыми соединениями „ЧТПЗ Прайм“ более чем в два раза, а также повысить качество и эксплуатационные характеристики продукции», — отметил технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.
Общий объем инвестиций за два года реализации проекта составит около 200 млн рублей. В 2018 году Группа ЧТПЗ планирует нарастить долю на рынке труб с премиальными резьбовыми соединениями до 10%.