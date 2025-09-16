В «Григорьевских садах» Каслинского района (Челябинская область) собирают второй за год урожай малины. Как URA.RU рассказала управляющая садами Ольга Сегаль, поспела ремонтантная малина, которую будут собирать до холодов.
«После того, как в начале августа заканчиваем сбор летних сортов малины, через две недели начинается сбор ремонтантных сортов. Эти ягоды заметно крупней летних и полезней», — сообщила URA.RU собеседница.
Уход за осенней малиной другой. В конце сезона ее срежут почти под корень, чтобы на будущий год собирать выросшие на молодых побегах ягоды. За счет экономии жизненных ресурсов на восстановлении побегов после зимы ремонтантная малина богаче питательными веществами и витаминами.
«Она и больше значительно. Урожайность осенней ягоды также выше. Если у обычной — от четырех до шести тонн с гектара, то у этой — до 15-ти тонн», — пояснила URA.RU Сегаль.
Плодоношение до октября равномерное. Урожай снимают каждые два дня. Под летние и осенние сорта малины в «Григорьевских садах» заняты примерно равные площади. К ремонтантным сортам относятся «Брянское диво», «Пингвин», «Подарок Кашина», «Поклон Казакову» и «Кармелька».
