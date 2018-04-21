Россия рассчитывает, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выехавшие на место предполагаемого применения токсичных химических веществ в сирийском городе Дума, максимально беспристрастно расследуют все обстоятельства. Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве также рассчитывают на предоставленный по итогам проверки объективный доклад. Между тем Москва недовольна столь поздним отправлением специалистов на место.
По словам Захаровой, инспекторы ОЗХО выдвинулись в сирийскую Думу утром в субботу, 21 апреля. Она обратила внимание на то, что это произошло спустя 11 дней после того, как Дамаск обратился в организацию с просьбой направить инспекторов в Думу.? «Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми», — цитирует РБК официального представителя МИДа.
Захарова отметила, что Россия ожидает от инспекторов ОЗХО максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего. Тем более «речь идет о, по сути, первом за всю историю существования сирийского „химического досье“ посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО химинцидента». «До сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей», — пояснила она.
Москва ранее неоднократно заявляла, что химического инцидента в Думе 7 апреля не было, в России считают произошедшее инсценировкой. Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее заявил о наличии «неопровержимых доказательств» причастности к этой «провокации» спецслужб Великобритании и, «возможно, старших союзников из Вашингтона».