Прокуратура ХМАО подвела итоги массовых проверок торговых центров региона на соответствие требованиям пожарной безопасности. О результатах проверок 23 апреля «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.
По ее словам, в ходе проверок выявлено почти 1500 нарушений, а с целью их устранения руководителям организаций внесено 316 представлений. Также возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Снаткина добавила, что в суды уже направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. «В торговом центре „Москва“ в Нефтеюганске установлен факт неисправности пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Запоры на дверях эвакуационных выходов торгового центра не обеспечивают возможностью их свободного открывания изнутри без ключа», — отметила Инга Снаткина.
Мерами прокурорского реагирования за многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в Нижневартовске уже приостановлена эксплуатация двух торговых комплексов, «Вегас» и «Премьер».
В частности, проверка ТЦ «Вегас» показала, что в здании лестничные клетки, марши лестниц, тамбуры загромождены различными предметами и материалами, строительным мусором, а устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток неисправны. Также отсутствовала система автоматического пожаротушения.
Иски о временном закрытии ТЦ в связи с нарушениями норм пожарного законодательства также предъявлены прокурорами Березовского района и города Белоярского.Массовые проверки ТЦ во всех городах РФ начались после трагедии в Кемерово, где из-за пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 60 человек.