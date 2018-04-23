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12:55  23 апреля 2018 1

В Югре закрывают торговые центры, где может повториться кемеровская трагедия. В черном списке пока четыре ТЦ

Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , пожарный, мчс россии, пожар, пожарная охрана, пожарная безопасность
В суды направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием закрыть торговые центрыФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Прокуратура ХМАО подвела итоги массовых проверок торговых центров региона на соответствие требованиям пожарной безопасности. О результатах проверок 23 апреля «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.

По ее словам, в ходе проверок выявлено почти 1500 нарушений, а с целью их устранения руководителям организаций внесено 316 представлений. Также возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Снаткина добавила, что в суды уже направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. «В торговом центре „Москва“ в Нефтеюганске установлен факт неисправности пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Запоры на дверях эвакуационных выходов торгового центра не обеспечивают возможностью их свободного открывания изнутри без ключа», — отметила Инга Снаткина.

Мерами прокурорского реагирования за многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности в Нижневартовске уже приостановлена эксплуатация двух торговых комплексов, «Вегас» и «Премьер».

В частности, проверка ТЦ «Вегас» показала, что в здании лестничные клетки, марши лестниц, тамбуры загромождены различными предметами и материалами, строительным мусором, а устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток неисправны. Также отсутствовала система автоматического пожаротушения.

Иски о временном закрытии ТЦ в связи с нарушениями норм пожарного законодательства также предъявлены прокурорами Березовского района и города Белоярского.Массовые проверки ТЦ во всех городах РФ начались после трагедии в Кемерово, где из-за пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» погибли 60 человек.

Игорь Волосин
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