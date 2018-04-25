Губернатор Комарова встретит главу императорского дома Романовых в Ханты-Мансийске

В ХМАО с визитом приедет глава Российского императорского дома Мария Романова. Великая княгиня встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой в югорской столице — Ханты-Мансийске. Об этом 25 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Официальный визит запланирован на июль и приурочен к празднованию 900-летия Югры. Накануне состоялась встреча первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова с советником канцелярии Великой Княгини по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти Российской Федерации Кириллом Немировичем-Данченко. Стороны обсудили детали визита», — говорится в сообщении департамента.
Это будет первый визит Марии Романовой в ХМАО. В первый раз она посетила Россию в 1992 году.