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Главные новости Югры
12:16  25 апреля 2018 0

Губернатор Комарова встретит главу императорского дома Романовых в Ханты-Мансийске

Это первый визит главы Российского императорского дома в ХМАОФОТО: mtdata.ru

В ХМАО с визитом приедет глава Российского императорского дома Мария Романова. Великая княгиня встретится с губернатором ХМАО Натальей Комаровой в югорской столице — Ханты-Мансийске. Об этом 25 апреля «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Официальный визит запланирован на июль и приурочен к празднованию 900-летия Югры. Накануне состоялась встреча первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова с советником канцелярии Великой Княгини по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти Российской Федерации Кириллом Немировичем-Данченко. Стороны обсудили детали визита», — говорится в сообщении департамента.

Это будет первый визит Марии Романовой в ХМАО. В первый раз она посетила Россию в 1992 году.

Игорь Волосин
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