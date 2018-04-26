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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:32  26 апреля 2018 1

Новости «URA.RU» работают! Уралочку, осужденную за покупку земли для дома и разлученную с младенцем, отпустили на свободу

По решению суда, сегодня же Ирина должны выйти из СИЗОФото: из семейного архива Сохаревых
новость из сюжета:
Новости "URA.RU" работают!
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Свердловчанку Ирину Сохареву, приговоренную к трем годам колонии за покупку земли и разлученную с детьми (одному из них — 7 месяцев), отпустили на свободу. О решении Свердловского облсуда, рассматривающего апелляцию, сообщил «URA.RU» адвокат женщины Игорь Назаров.

«Меру пресечения заменили на подписку о невыезде — до рассмотрения нашей апелляционной жалобы в областном суде», — рассказал юрист. В данный момент адвокат и родные Ирины (в частности, ее муж Дмитрий, который сражался за нее супругу, обивая пороги чиновничьих кабинетов и давая бесконечные интервью) выезжают к СИЗО-5 в Екатеринбурге, где она содержится. Согласно закону, ее должны освободить в тот же день, когда было принято судебное решение, то есть сегодня.

Надежда на то, что Ирина может выйти на волю, появилась благодаря общественному резонансу, который вызвала эта вопиющая история. По данным агентства, с представлением об изменении характера наказания в суд вышла сама прокуратура, а именно Управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

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«URA.RU» подробно рассказывало историю Ирины Сохаревой: в 2008—2009 годах она взяла в аренду три участка под ИЖС. Чтобы выкупить их по льготной стоимости, необходимо было, чтобы на участке было строение или «объект незавершенного строительства». По рассказам Ирины, на всем трех участках были смонтированы фундаменты, затем на одном из участков семья построила дом, на двух других фундаменты были демонтированы и проданы.

Спустя 9 лет, в 2017-м, по рапорту сотрудника ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» — Ирину обвинили в том, что она оформила фиктивные кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства. По версии следствия, никаких фундаментов на участках не было и женщина не имела права на льготную их приватизацию. Суд признал Сохареву виновной и отправил в тюрьму, разлучив с новорожденным.

Андрей Гусельников
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