21:15 21 апреля 2018 0

Ирина Сохарева уже ни во что не верит Фото: Дмитрий Сохарев

Свердловчанке Ирине Сохаревой — матери двоих детей, приговоренной к трем годам тюрьмы за покупку земли, стало плохо. Об этом «URA.RU» сообщил ее муж Дмитрий, навестивший осужденную в СИЗО города Режа. «У нее начался мастит (из-за того, что женщина резко перестала кормить ребенка после взятия под стражу — прим. ред.), в груди образовались комки, — говорит муж. — Она очень плохо перенесла этап (ее везли из СИЗО Кировграда в СИЗО Режа через Екатеринбург), болят почки, она вся опухла». Психическое состояние Ирины, по словам мужа, также ужасное. «Она уже отчаялась — ни во что не верит», — говорит он.

Также Дмитрий рассказывает, что сразу после того, как его жену арестовали, заболела их семимесячная дочка (которую срочно пришлось переводить с грудного вскармливания на смеси). «Всю ночь ревела: поднялась температура, ничего не ест, — жалуется отец. — Нам надо ложиться в НИИ ОММ (институт охраны материнства и младенчества), так как у девочки порок сердца и в голове две кисты и вода из-за того, что родилась недоношенной. В больнице надо будет провести две недели, кто с ней ляжет? Обе бабушки после Ириного приговора сразу слегли в больницу».

История семьи Сохаревых привлекла внимание многих СМИ

По рассказу Дмитрия, накануне в Реже состоялся еще один судебный процесс над Ириной. Суд уже в гражданском процессе обязал ее выплатить средства, потраченные на то, чтобы расследовать ее дело и отправить ее за решетку (в частности, расходы на проведение экспертиз по стоимости земельных участков). Сумма к возмещению составила около 150 тысяч рублей. «Вместе со штрафом в 300 тысяч получается почти полмиллиона, — говорит Дмитрий. — Но они на этом не остановятся: как только приговор вступит в силу, прокуратура подаст гражданский иск, чтобы взыскать с нас стоимость аренды земли за все девять лет — это больше двух миллионов рублей. Они уже наложили арест на участки. Хотят нас довести до разорения за то, что мы боролись».

«URA.RU» подробно рассказывало историю Ирины Сохаревой из Режа: в 2008—2009 годах она взяла в аренду три участка под ИЖС (два планировалось объединить, а третий — продать). Чтобы выкупить их по льготной стоимости, необходимо было, чтобы на участке находилась недвижимость или хотя бы объект незавершенного строительства. По рассказам Ирины, она завезла на все три участка фундаментные блоки и смонтировала фундаменты (это подтверждает подрядчик, выполнявший эти работы, есть фотографии). Впоследствии на одном из участков семья построила дом, на двух других фундаменты были демонтированы и проданы.

Спустя 9 лет, в 2017-м — по рапорту сотрудника ФСБ было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» — следствие обвинило Ирину в том, что она оформила фиктивные кадастровые паспорта на объекты незавершенного строительства: по версии следствия, никаких фундаментов на участках не было, и женщина не имела права на льготную их приватизацию. При этом администрация Режа не считает себя пострадавшей и не подает никаких исков, а сотрудник Росреестра, оформлявший паспорта, не понес никакой ответственности. Суд признал Сохареву виновной, разлучил с новорожденным ребенком (не применив почему-то норму об отсрочке наказания при наличии малолетнего ребенка) и отправил ее на три года в колонию.

В защиту Сохаревой уже высказались уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков, публикации об этой истории появились в ведущих уральских СМИ, сюжеты о ней показали «4 канал» и программа «ЧП» на НТВ.