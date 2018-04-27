03:56 27 апреля 2018 0

Председатель Совфеда считает, что роботы будут эффективны там, где деятельность носит рутинный характер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на распространение и продвижение цифровых технологий во многих сферах экономической и общественной жизни, роботы не смогут заменить парламентариев. Хотя какою-то работу им можно доверить.

«Учиться, конечно, приходится и парламентариям. Мы это делаем постоянно. Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет», — выразила уверенность Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

По словам председателя Совфеда, роботы будут эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, складывается из последовательности элементарных операций, которые выполняются по жестким правилам; там, где нет целеполагания, смыслового наполнения, а также творчества. Все эти качества, как отметила собеседница издания, необходимы в политике, госуправлении и законодательной сфере. Поэтому право, по ее мнению, должно быть справедливым и гуманным, однако эти понятия не укладываются в программный код.

В то же время, Матвиенко сообщила, что с развитием технологий начнет повышаться количество цифровых инструментов, помогающих законодателям. Благодаря этому появится возможность высвободить время, энергию для решения тех задач, где необходимы жизненный опыт, человеческий разум, знания и душа человека. «Последнее не менее важно, чем профессионализм — не только знать проблемы, но и чувствовать настроения людей. Уж это точно никакому роботу не удастся», — заключила политик.