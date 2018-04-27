{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
03:56  27 апреля 2018 0

Матвиенко допустила появление роботов во власти. Но с одной оговоркой

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Председатель Совфеда считает, что роботы будут эффективны там, где деятельность носит рутинный характерФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что несмотря на распространение и продвижение цифровых технологий во многих сферах экономической и общественной жизни, роботы не смогут заменить парламентариев. Хотя какою-то работу им можно доверить.

«Учиться, конечно, приходится и парламентариям. Мы это делаем постоянно. Что касается замещения нас роботами, то я не думаю, что это когда-либо произойдет», — выразила уверенность Матвиенко в интервью «Парламентской газете».

По словам председателя Совфеда, роботы будут эффективны там, где деятельность носит рутинный характер, складывается из последовательности элементарных операций, которые выполняются по жестким правилам; там, где нет целеполагания, смыслового наполнения, а также творчества. Все эти качества, как отметила собеседница издания, необходимы в политике, госуправлении и законодательной сфере. Поэтому право, по ее мнению, должно быть справедливым и гуманным, однако эти понятия не укладываются в программный код.

В то же время, Матвиенко сообщила, что с развитием технологий начнет повышаться количество цифровых инструментов, помогающих законодателям. Благодаря этому появится возможность высвободить время, энергию для решения тех задач, где необходимы жизненный опыт, человеческий разум, знания и душа человека. «Последнее не менее важно, чем профессионализм — не только знать проблемы, но и чувствовать настроения людей. Уж это точно никакому роботу не удастся», — заключила политик.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров