{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:01  29 апреля 2018 0

В Киеве при взрыве автомобиля погиб журналист, работавший в Донбассе

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
От полученных ранений журналист скончался на местеФото: Scott Swigart/Flickr
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В Киеве при взрыве гранаты в автомобиле погиб украинский журналист Виталий Кукса, работавший в зоне боевых действий в Донбассе. По данным украинских СМИ, причиной трагедии мог стать семейный конфликт.

Известно, что инцидент в столице Украины произошел в ночь на 28 апреля. Граната взорвалась в руках у Куксы, когда он находился в автомобиле. Позже в салоне был найден спусковой рычаг гранаты. Как уточняет «Интерфакс», при взрыве пострадал еще один человек — 24-летний Андрей Сероштан. По одной из версий, он был за рулем автомобиля. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное убийство».

Известно, что 45-летний Кукса ранее служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. В Донбассе он служил связистом. Материалы журналиста о военном конфликте на юго-востоке страны публиковали многие украинские СМИ. На момент инцидента Кукса числился безработным.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров