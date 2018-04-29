В Киеве при взрыве автомобиля погиб журналист, работавший в Донбассе

00:01 29 апреля 2018 0

От полученных ранений журналист скончался на месте Фото: Scott Swigart/Flickr

В Киеве при взрыве гранаты в автомобиле погиб украинский журналист Виталий Кукса, работавший в зоне боевых действий в Донбассе. По данным украинских СМИ, причиной трагедии мог стать семейный конфликт.

Известно, что инцидент в столице Украины произошел в ночь на 28 апреля. Граната взорвалась в руках у Куксы, когда он находился в автомобиле. Позже в салоне был найден спусковой рычаг гранаты. Как уточняет «Интерфакс», при взрыве пострадал еще один человек — 24-летний Андрей Сероштан. По одной из версий, он был за рулем автомобиля. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное убийство».

Известно, что 45-летний Кукса ранее служил начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. В Донбассе он служил связистом. Материалы журналиста о военном конфликте на юго-востоке страны публиковали многие украинские СМИ. На момент инцидента Кукса числился безработным.