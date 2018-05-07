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07 мая 2018
15:53  07 мая 2018 0

Красавица-звезда «Битвы экстрасенсов» превратилась в мужчину. «Вылитый Ди Каприо!» ФОТО

Джулия Ванг кардинально сменила имиджФото: скриншот передачи

Участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг удивила поклонников, кардинально сменив имидж. Многие заметили, что она скорее стала похожа на мужчину, чем на женщину.

Джулия Ванг сделала выбор в пользу короткой прически, перестала наносить яркий макияж и заметно похудела. Фанаты экстрасенса стали переживать за нее и были буквально шокированы изменениями в ее внешнем виде. Сама звезда «Битвы экстрасенсов» решила прекратить пересуды вокруг своей персоны и на странице в Instagram объяснила смену имиджа. «Я несколько лет пыталась привыкнуть к чертовым волосам, но, так как лишена каких-либо способностей к укладкам и прочим штукам, то несколько раз их отрезала», — объяснила она.

По признанию самой Ванг, в юности она предпочитала короткую стрижку, но затем попала в модельный бизнес, где ей стали диктовать свои условия. Однако сейчас она решила выбрать такой образ, в котором комфортно ей самой — в этом ее также поддержал молодой человек. «Итог — я счастлива! И мне все равно, кто и что там думает, считает и все остальное», — заключила Джулия Ванг.

«Вылитый Ди Каприо!», «Сначала подумала — что за красавчик в моей ленте?», «На секунду я была уверена, что это мужик! Потом поняла, что нет. Ну очень круто!» — поклонники экстрасенса поразились тому, как стала выглядеть Джулия Ванг. Однако большинство из них не перестает восхищаться ею и в таком имидже. «Красотка плюс еще и талантище! Разносторонняя и очень интересная, привлекательная личность! Самая крутая, Джул», — резюмирует одна из подписчиц Ванг.

Софья Стеклова
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