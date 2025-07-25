Игрушки Лабубу назвали инструментом «мягкого давления» на США

SCMP: игрушки Лабубу становятся примером мягкой силы Китая в США
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Лабубу становится примером мягкой силы Китая в США
Лабубу становится примером мягкой силы Китая в США Фото:

Китайская игрушка Лабубу, созданная дизайнером из Гонконга и выпускаемая компанией Pop Mart, стремительно набирает популярность в США и других зарубежных странах. Об этом свидетельствуют данные рынка. Эксперты отмечают, что успех Лабубу за рубежом особенно примечателен на фоне текущей напряженности в отношениях между Китаем и Штатами. Игрушку назвали инструментом мягкого давления на США.

«Появление Лабубу на фоне роста напряженности между США и Китаем имеет символическое значение, выходящее за рамки просто развлечения или коммерческого успеха», — заявила президент американской консалтинговой компании Scarab Rising Ирина Цукерман в разговоре с South China Morning Post (SCMP). По мнению Цукерман, этот феномен можно рассматривать как попытку Китая представить на международной арене более мягкий и привлекательный имидж на фоне стратегической конкуренции и взаимного недоверия между двумя странами.

Популярность Лабубу в США заметно растет, несмотря на то что многие американские покупатели не осведомлены о китайском происхождении этой игрушки. По данным SCMP, это позволяет бренду обходить возможные негативные настроения по отношению к продукции из КНР, а Pop Mart успешно конкурирует с западными производителями. Рыночная капитализация компании уже превысила 41 миллиард долларов, что больше совокупного показателя американских гигантов игрушечной индустрии — Mattel и Hasbro.

Эксперты полагают, что история Лабубу свидетельствует о расширении инструментов мягкой силы Китая и вписывается в более широкую национальную стратегию продвижения страны на мировом рынке. В целом, более 40% всех продаж Лабубу приходится на иностранные рынки, а объем мировых продаж этой игрушки в прошлом году достиг 423 миллионов долларов при общей выручке Pop Mart в 1,8 миллиарда долларов.

Ранее украинские священнослужители выразили обеспокоенность популярной игрушкой Лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола». Духовенство обратилось к родителям с призывом воздержаться от приобретения этой игрушки для своих детей, пишет 360.ru. По мнению священников, Лабубу была создана с целью вытеснения из детских сердец духовных ценностей, таких как красота, свет и доброта, связанные с учением Иисуса Христа. Кроме того, представители церкви обратили внимание на поведение персонажа Лабубу в ряде мультфильмов, где он демонстрирует агрессию, совершает кражи и проявляет жестокость по отношению к другим героям.

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Китайская игрушка Лабубу, созданная дизайнером из Гонконга и выпускаемая компанией Pop Mart, стремительно набирает популярность в США и других зарубежных странах. Об этом свидетельствуют данные рынка. Эксперты отмечают, что успех Лабубу за рубежом особенно примечателен на фоне текущей напряженности в отношениях между Китаем и Штатами. Игрушку назвали инструментом мягкого давления на США. «Появление Лабубу на фоне роста напряженности между США и Китаем имеет символическое значение, выходящее за рамки просто развлечения или коммерческого успеха», — заявила президент американской консалтинговой компании Scarab Rising Ирина Цукерман в разговоре с South China Morning Post (SCMP). По мнению Цукерман, этот феномен можно рассматривать как попытку Китая представить на международной арене более мягкий и привлекательный имидж на фоне стратегической конкуренции и взаимного недоверия между двумя странами. Популярность Лабубу в США заметно растет, несмотря на то что многие американские покупатели не осведомлены о китайском происхождении этой игрушки. По данным SCMP, это позволяет бренду обходить возможные негативные настроения по отношению к продукции из КНР, а Pop Mart успешно конкурирует с западными производителями. Рыночная капитализация компании уже превысила 41 миллиард долларов, что больше совокупного показателя американских гигантов игрушечной индустрии — Mattel и Hasbro. Эксперты полагают, что история Лабубу свидетельствует о расширении инструментов мягкой силы Китая и вписывается в более широкую национальную стратегию продвижения страны на мировом рынке. В целом, более 40% всех продаж Лабубу приходится на иностранные рынки, а объем мировых продаж этой игрушки в прошлом году достиг 423 миллионов долларов при общей выручке Pop Mart в 1,8 миллиарда долларов. Ранее украинские священнослужители выразили обеспокоенность популярной игрушкой Лабубу, назвав ее «игрушкой дьявола». Духовенство обратилось к родителям с призывом воздержаться от приобретения этой игрушки для своих детей, пишет 360.ru. По мнению священников, Лабубу была создана с целью вытеснения из детских сердец духовных ценностей, таких как красота, свет и доброта, связанные с учением Иисуса Христа. Кроме того, представители церкви обратили внимание на поведение персонажа Лабубу в ряде мультфильмов, где он демонстрирует агрессию, совершает кражи и проявляет жестокость по отношению к другим героям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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