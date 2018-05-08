Для участия в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы по округу №11 выдвинулся Александр Вегнер. Он сын депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Вегнер-старший пояснил, что не предлагал сыну начать политическую карьеру. Его наследник сделал данный выбор самостоятельно.
Ранее агентство сообщало, что в ходе данной кампании образовалась другая династия. На участие в предварительном голосовании по округу №1 заявился Алексей Бабенко — сын полномочного представителя губернатора в Заксобрании Свердловской области Виктора Бабенко.
Внутрипартийные источники предполагают, что в оставшуюся до окончания срока выдвижения неделю заявления об участии в праймериз напишут дети еще нескольких свердловских политиков.