ФАС требует «Уральские авиалинии» снизить цены на билеты

Шесть авиакомпаний объяснятся перед ФАС за ценовую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жалобы граждан на рост стоимости билетов привели к тому, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала авиакомпанию «Уральские авиалинии» и еще пять перевозчиков снизить цены. Им придется объясниться за ценовую политику, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования. ФАС обращает внимание авиакомпаний на необходимость привести ценообразование в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок», — следует из сообщений.

Помимо «Уральских авиалиний» письма о необходимости предоставить объяснения за стоимость билетов получили NordWind, Smartavia, UTair, «Аэрофлот» и «Победа». От авиакомпаний требует отчеты за 2023—2024 годы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее депутаты Госдумы попросили ФАС проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов экономкласса. Глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна Лантратова отметили, что стоимость перелета в экономклассе по России в феврале 2024 года выросла на 42% по сравнению с предыдущим годом.