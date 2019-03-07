Американский самолет-разведчик перехватили у границ России

Перехват прошел над Балтикой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский истребитель Су-27 выполнил перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 дежурных сил ПВО», — уточнили в ведомстве. В Минобороны также отметили, что американский самолет-разведчик, находясь в воздухе над нейтральными водами Балтийского моря, пытался приблизиться к российской границе. Однако пилот Су-27 помешал ему это сделать.

«Истребитель [Су-27] подошел к американскому самолету на безопасное расстояние», — уточнили в ведомстве. Пилот «идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135». В итоге российскому истребителю удалось оттеснить американского разведчика от российской границы.

Российские истребители нередко вынуждены перехватывать иностранных шпионов над Балтикой. Эффектный перехват шведского шпиона на самолете «Гольфстрим» даже попал на видео.