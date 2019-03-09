Аэропорт «Пулково» закрыли на неопределенный срок из-за метели

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
09 марта 2019 в 16:04
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 24.07.2015. Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург., пулково
Воздушная гавань закрыта из-за непогодыФото: pulkovoairport.ru

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге уже несколько часов закрыт из-за метели и сильного ветра. Взлетная полоса петербургского аэровокзала была закрыта в 11:00 по московскому времени. Предполагалось, что аэропорт возобновит свою работу в 13:00 мск, однако этого до сих пор не произошло.

«Аэропорт еще закрыт. Время его открытия не известно», — сообщили «URA.RU» в аэропорту «Пулково». Среди задержанных самолетов есть также лайнеры «Уральских авиалиний», которые должны были вылететь в Калининград (12:55) и Ош (15:00). Также, возможно, будет задержан рейс «Уральских авиалиний» до Екатеринбурга, вылет которого запланирован на 15:40 по московскому времени. Всего из-за непогоды в Санкт-Петербурге был задержан 21 рейс. Еще шесть вылетов отменены.

Воздушная гавань Санкт-Петербурга была закрыта из-за сильной метели 9 марта, напоминает агентство Nation News. Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...