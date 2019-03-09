Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Информацию об этом «URA.RU» подтвердил сам Стрелков.
«Да, это действительно так! К сожалению, я вынужден был выставить медаль на продажу из-за определенных финансовых сложностей. Я ее передал в аукционный дом», — сказал Стрелков. Он добавил, что пока что с предложениями о покупке медали к нему никто не обращался. Стартовая цена памятной медали — один миллион рублей.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что американский суд намеревается взыскать со Стрелкова 400 миллионов долларов за сбитый над Донбассом «Боинг». Катастрофа в небе над Донбассом произошла 17 июля 2014 года. «Боинг-777» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит ракетой. До сих пор не установлено, какая из противоборствующих сторон выстрелила по самолету. При крушении погибли все 298 человек, находившиеся на борту.