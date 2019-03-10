Bloomberg: «фабрика троллей» меняет стратегию под выборы 2020 года в США

Русские хакеры оживились перед выборами в США, передает Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хакеры и интернет-тролли из России сменили стратегию кибервойны перед президентскими выборами в США в 2020 году. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

«Российские интернет-тролли в попытках сорвать выборы в США в 2020 году не создают контент, вносящий раздор в американское общество, а усиливают его значимость с помощью фейковых аккаунтов», — передает Bloomberg, ссылаясь на мнение экспертов по кибербезопасности.

Русские тролли прячутся за чужими учетными записями, взламывая компьютеры реальных людей, говорят собеседники агентства. Благодаря этому комментарии пользователей выглядят реалистично. Кроме того, они активно поддерживают лайками посты пользователей в соцсетях.

Стратегию пришлось сменить после того, как в Facebook и Twitter появились возможности поиска и удаления фейкового контента. Выраженные от лица реальных людей тезисы троллей могут не попасть под ограничения, которые ввели соцсети, отмечает директор по анализу оперативной информации американской компании FireEye Inc. Джон Хультквист.

В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и 9 юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (больше известное как «фабрика троллей»), во вмешательстве в американские выборы 2016 года.