10 марта 2019

В соцсетях высмеяли идеальные машины для российских дорог. «Трактор или танк!»

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 11:09
Размер текста
-
17
+
Дороги города весной. Сургут, ремонт дорог, дорожные работы, объезд, лужи, весна
Пользователи «пустили» по дорогам танки и телегиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Интернет-пользователи активно обсуждают слова автоэксперта Алексея Хресина, назвавшего оптимальные автомобили для российских дорог. Комментаторы в социальных сетях составили свой список «подходящих» машин.

По мнению пользователей Twitter, лучшими для российских дорог являются танк или телега. «Трактор или танк!» — предположил Trochum. «БТР?!» — написал Alex Galimov. «Что тут выяснять? „Армата“», — иронично заметил Azzy. «Нива», — посчитала Дарья Житарева. «Телега», — добавил Александр Исаев, «Велосипед?» — поинтересовался Сафари Сафари. «Зимой — сани, летом пешком», — пошутил Triton T.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин заявил, что на российских дорогах «не все так страшно», поэтому внедорожники в городах не нужны. Идеальными машинами, по его мнению, являются хэтчбеки и седаны, напоминает телеканал 360.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...