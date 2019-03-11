Пользователи «пустили» по дорогам танки и телеги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Интернет-пользователи активно обсуждают слова автоэксперта Алексея Хресина, назвавшего оптимальные автомобили для российских дорог. Комментаторы в социальных сетях составили свой список «подходящих» машин.

По мнению пользователей Twitter, лучшими для российских дорог являются танк или телега. «Трактор или танк!» — предположил Trochum. «БТР?!» — написал Alex Galimov. «Что тут выяснять? „Армата“», — иронично заметил Azzy. «Нива», — посчитала Дарья Житарева. «Телега», — добавил Александр Исаев, «Велосипед?» — поинтересовался Сафари Сафари. «Зимой — сани, летом пешком», — пошутил Triton T.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин заявил, что на российских дорогах «не все так страшно», поэтому внедорожники в городах не нужны. Идеальными машинами, по его мнению, являются хэтчбеки и седаны, напоминает телеканал 360.