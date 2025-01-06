Азербайджан обвинил Францию в дестабилизации Закавказья

Азербайджан требует от Франции прекратить действия, которые способствуют дестабилизации обстановки в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает агентство Report.
«Мы решительно осуждаем подобные провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями, и, несмотря на сложившиеся благоприятные условия для мира в регионе, массово вооружает Армению и подстрекает к реваншизму», — сказал Гаджизаде. Он подчеркнул, что Париж должен извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики и прекратить действия, подрывающие стабильность в регионе.
В ходе своего выступления перед дипломатическим корпусом накануне, Макрон выразил обвинение в адрес Азербайджана за атаки на заморские владения, в частности, упомянул Новую Каледонию, сообщает «Царьград». В дополнение, Макрон поднял вопрос о ситуации на Южном Кавказе, заявив, что Франция стоит на страже международного права и поддерживает Армению.
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