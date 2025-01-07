Отъезд из России, отношение к СВО и связь с Путиным: как живет актриса Марина Неелова

Российской актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР Марине Нееловой 8 января исполняется 78 лет. Ее работа на театральной сцене тесно связана с «Современником», а ее роли в кино завоевали сердца многих поколений зрителей. Персонажи, созданные Нееловой, независимо от их характера, всегда находят отклик в сердцах аудитории. Жизнь актрисы, ее карьера, отношение к СВО и связь с российским президентом Владимиром Путиным — в материале URA.RU.
Биография
Марина Неелова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде в семье, где ценилось искусство, хоть родители и не были профессионально связаны с театром или кино. Раннее детство Марины было наполнено культурой: мать часто водила ее на театральные спектакли, а отец, фронтовик и любитель живописи, учил дочь ценить искусство. В четыре года Марина начала заниматься балетом, что заложило основу ее будущей актерской карьере.
Развитие карьеры Нееловой
Театр
Марина Неелова, получив диплом актрисы в 1969 году, начала свою профессиональную карьеру в Театре имени Моссовета. Ее талант быстро получил высокую оценку, и коллеги ласково окрестили ее «молодой Раневской». Однако ее работа в этом театре оказалась недолгой, и после участия всего в одной пьесе и спектакле «Турбаза» Эдварда Радзинского, который был запрещен к показу, актриса покинула театр.
Значительным поворотом в карьере стало знакомство с режиссером театра «Современник» Валерием Фокиным. В 1974 году он пригласил Неелову заменить Ирину Акулову в постановке «Валентин и Валентина». С тех пор Марина Мстиславовна стала неотъемлемой частью театра, даже несмотря на свои долгие отъезды во Францию и Нидерланды. Театр всегда находил возможность подстраивать график, чтобы она могла продолжать выступать.
В 2016 году Марина была удостоена специального приза на Московском международном кинофестивале «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского». Это стало подтверждением ее несомненного вклада в искусство театра.
В 2021 году актриса участвовала в ряде значимых постановок в «Современнике», включая «Собрание сочинений», «Осенняя соната», «Крутой маршрут», и «Играем… Шиллера!». В 2022 году, отмечая свой 75-летний юбилей, Марина дала обширное интервью, в котором поделилась своими переживаниями и чувствами, связанными с каждым выходом на сцену. Несмотря на все трудности и моменты усталости, которые испытывает артистка перед каждым спектаклем, она признается, что именно моменты на сцене приносят ей настоящее счастье.
Кино
Неелова, несмотря на свою хрупкость и немодельные параметры, уже в студенческие годы привлекла внимание кинорежиссеров. Ее дебют в кино произошел на третьем курсе института, когда она сыграла сразу три роли в фильме «Старая, старая сказка» 1968 года.
Одной из ярких ролей Нееловой стал фильм «Осенний марафон», где она работала с Георгием Данелией. Несмотря на разногласия с режиссером и другими актерами, фильм получил Госпремию имени братьев Васильевых, что стало знаком качества и уровня исполнения.
Неелова имела уникальную возможность работать с такими мастерами, как Эльдар Рязанов и Никита Михалков. Ее партнерами по сцене были звезды советского кино, включая Олега Басилашвили и Леонида Куравлева. В 1988 году Марина Мстиславовна сыграла в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна», где она исполнила роль учительницы. Фильм за короткий срок съемок и в условиях холодной погоды собрал миллионы зрителей и стал культовым.
В 1993 году за роль в фильме «Ты у меня одна» артистка получила кинопремию «Ника». Эта работа выделилась на фоне других благодаря оригинальной музыке и новому взгляду режиссера Дмитрия Астрахана на отечественное кино. После долгого перерыва, в 2017 году актриса вернулась в кино, сыграв главную роль в комедии «Карп отмороженный».
Телевидение
Одним из ярких моментов в карьере Нееловой стало ее участие в популярной телепрограмме «Сегодня вечером» в октябре 2021 года. Вместе с другими известными артистами, такими как Дмитрий Астрахан, она поделилась захватывающими историями из своей актерской жизни, что вызвало большой интерес у телезрителей.
Марина Мстиславовна активно участвует в культурной жизни страны, в том числе в качестве члена жюри детского талант-шоу «Синяя птица». Начиная с 8-го сезона и продолжая в 9-м сезоне в 2022 году, Неелова оценивает юные таланты.
Личная жизнь Нееловой
Неелова впервые вышла замуж за режиссера Анатолия Васильева, который сыграл ключевую роль в ее переезде в Москву. Их брак продлился восемь лет, после чего отношения закончились, и супруги перестали общаться.
В личной жизни актрисы также был роман с известным шахматистом Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов), который на тот момент стремился к титулу самого молодого чемпиона мира. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Марина активно поддерживала Каспарова, что, однако, не помешало их отношениям завершиться из-за нежелания Каспарова вступить в брак.
После разрыва с Каспаровым, в жизни Нееловой произошло знаменательное событие — рождение дочери Ники. Хотя Каспаров не признал ребенка, многие отмечали сходство Ники с шахматистом.
Спустя время после разрыва с Каспаровым, Марина Мстиславовна вновь нашла счастье в личной жизни. Ее вторым мужем стал дипломат Кирилл Геворгян. Брак оказался крепким, и Геворгян смог найти подход не только к актрисе, но и к ее дочери, став для нее настоящим отцом.
Вместе с мужем Неелова переехала жить во Францию, а затем в Голландию. Однако в 2009 году семья вернулась в Россию, где артистка продолжила свою театральную деятельность.
Отъезд из России и связь с Путиным
В 1989 году Неелова вместе с Кириллом Геворгяном переехала на Запад. Сначала семья обосновалась во Франции, затем переехала в Нидерланды. Жизнь за границей длилась более двадцати лет, и только в 2009 году она с супругом вернулись в Россию.
После возвращения в Россию, жизнь семьи Нееловой и Геворгяна продолжала строиться вокруг дипломатической и культурной деятельности. В ноябре 2023 года Кирилл Геворгян, занимавший пост вице-президента суда ООН, не смог переизбраться, что привело к его проживанию в Гааге.
Благодаря дипломатической работе мужа, Марина Неелова познакомилась с Людмилой Путиной, бывшей женой президента России Владимира Путина. В 2005 году женщины были замечены во время прогулки по Гааге, где актриса показывала Путиной живописные места города и организовала прогулку на лодке по каналам.
Отношение Нееловой к СВО
Марина Неелова в интервью «Российской газете» поделилась мнением о взаимосвязи искусства и текущих политических событий. Она затронула вопрос о том, должен ли театр отражать актуальные темы, в том числе специальную военную операцию.
Неелова подчеркнула, что не видит необходимости в прямом отражении современных конфликтов в театральных постановках. «Мне так не кажется. Театр — это не как в жизни, это не фотография. Театр — это увеличительное стекло. Поэтому про эту тему, эту боль, эти проблемы, которые сегодня есть, можно говорить и другим языком, не обязательно напрямую», — объяснила артистка.
Артистка также акцентировала внимание на значении исторических спектаклей, которые, по ее мнению, могут оказывать большое влияние на зрителя. Она привела пример со спектаклем «Крутой маршрут», посвященным теме политических репрессий в СССР. «У нас есть спектакль „Крутой маршрут“, он был поставлен много лет назад. Приходит новый зритель, молодой, многие не знают историю нашей страны, которую нужно знать каждому человеку — про себя, про свой дом. Спектакль уже стал некоей миссией, которая сейчас необходима и звучит особенно остро», — рассказала артистка.
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