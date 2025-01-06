Алаудинов раскрыл подробности самоубийственной атаки ВСУ в Курской области

Командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что 27 бойцов ВСУ смогли сбежать после атаки украинской армии на Суджанском направлении Курской области. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале.
«Противник предпринял попытку контрнаступления на нашу территорию, тремя волнами на территорию, где находились подразделения Минобороны России, в том числе и „Ахмат“. Было направлено в общей сложности 17 единиц техники из которых 4 танка и остальные разного характера: Страйкеры, бронетранспортеры, БМП, 2 единицы техники сумели выскочить, уехать, остальная вся техника были сожжены, в том числе 4 танка. 6 числа на нескольких участках был заброшен десант. Эти все десантники, кроме 27 человек были уничтожены», — сказал Алаудинов в своем видеообращении.
Ранее, говоря о контрнаступлении ВСУ в регионе, Алаудинов сообщил, что в первый день атак на суджанском направлении ВС РФ уничтожили военную технику Украины. Он отметил, что те из бойцов ВСУ, кто успел сдаться, тот сдался.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.