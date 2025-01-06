Протестующие в Грузии перекрыли центральную улицу Тбилиси

В Грузии продолжаются акции протеста. Митингующие перекрыли Проспект Руставели в Тбилиси.
«Очередная антиправительственная акция проходит в Тбилиси. Центральный проспект Руставели перекрыт для автомобильного движения», — сообщил корреспондент РИА Новости.
К акции могут присоединиться участники рождественского шествия из разных церквей Тбилиси, которые уже направляются в сторону проспекта Руставели, сообщило агентство. На сороковой день протестных акций участники планируют провести рождественскую полночницу в Кашуетском соборе.
Акции протеста в стране продолжаются с конца декабря. Люди выступают против нового, шестого по счету президента страны Михаила Кавелашвили, инаугурация которого прошла 29 декабря. Его избрали не прямым голосованием населения, а через избирательную коллегию. Грузинская оппозиция, как и предыдущая глава государства Саломе Зурабившили, не согласны с исходом голосования.
Кавелашвили известен выступлением против «глобальной партии войны». По его мнению, это сообщество оказывает влияние на политику Запада, поддерживая продолжение российско-украинского конфликта. При этом территория Грузии может быть использована для открытия нового фронта, считает политик. О попытках вмешаться во внутренние дела высказался премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он считает, что волнения в Грузии вызваны тем, что власти не приняли предложения неких представителей стран Запада открыть против России второй фронт, пишет Национальная служба новостей.
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