Умер известный советский бард Мищук

Известный советский бард Вадим Мищук скончался. Ему было 68 лет. Об этом сообщили на сайте Грушинского фестиваля, куда на зимнюю программу хотели позвать музыканта.
«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о смерти автора песен к фильму «Москва слезам не верит» — Дмитрия Сухарева. Он ушел из жизни на 95-м году. Подробнее о том, как ученый стал великим поэтом — в материале агентства.
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