06 января 2025

В РФ раскрыли подробности расчета налога по вкладам

Аналитик Григориади: налог на доход до 210 тысяч не будет взиматься в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Необлагаемый налогом доход по вкладам увеличится в 2025 году
Необлагаемый налогом доход по вкладам увеличится в 2025 году Фото:

Россияне, хранящие деньги на депозитах, вновь должны будут заплатить налог на проценты по банковским вкладам в 2025 году. Рассчитывать сумму процентного дохода, которую не станут облагать налогом, начнут по новым правилам с учетом ключевой ставки ЦБ. Необлагаемая часть составит 210 тысяч рулей, заявил эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

«Изначально порог считался по формуле „один миллион рублей х ключевая ставка ЦБ на 1 января“. Однако правила изменили, и теперь учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода, — пишет агентство „Прайм“ со ссылкой на слова аналитика.

Принцип налогообложения доходов по вкладам заключается в следующем: подсчитывается суммарный годовой процент по всем вкладам, а в случае превышения этой суммы установленного лимита, излишек облагается налогом. Начиная с 2025 года, для лиц, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, налоговая ставка по доходам, превышающим указанную сумму, будет увеличена с 13% до 15%.

Как ранее писало URA.RU, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает банковские депозиты и государственные облигации самыми прибыльными вариантами вложения денег в 2025 году. Максимальные проценты пообещали по социальным вкладам. Об их преимуществах рассказала Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, пишет RT.

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Россияне, хранящие деньги на депозитах, вновь должны будут заплатить налог на проценты по банковским вкладам в 2025 году. Рассчитывать сумму процентного дохода, которую не станут облагать налогом, начнут по новым правилам с учетом ключевой ставки ЦБ. Необлагаемая часть составит 210 тысяч рулей, заявил эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади. «Изначально порог считался по формуле „один миллион рублей х ключевая ставка ЦБ на 1 января“. Однако правила изменили, и теперь учитывается максимальная ключевая ставка ЦБ за год. В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит — больше необлагаемой части дохода, — пишет агентство „Прайм“ со ссылкой на слова аналитика. Принцип налогообложения доходов по вкладам заключается в следующем: подсчитывается суммарный годовой процент по всем вкладам, а в случае превышения этой суммы установленного лимита, излишек облагается налогом. Начиная с 2025 года, для лиц, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей, налоговая ставка по доходам, превышающим указанную сумму, будет увеличена с 13% до 15%. Как ранее писало URA.RU, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает банковские депозиты и государственные облигации самыми прибыльными вариантами вложения денег в 2025 году. Максимальные проценты пообещали по социальным вкладам. Об их преимуществах рассказала Член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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