06 января 2025

Макрон обвинил страны Африки в неблагодарности

© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон считает, что ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы не французы
Макрон считает, что ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы не французы Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности. По его словам, ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы французы не проводили операции против террористов в Сахеле.

«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство (по борьбе — прим. URA.RU) с терроризмом с 2013 года. Я считаю, что нам забыли сказали спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Ранее URA.RU рассказывало, что Азербайджан требует от Франции прекратить действия, которые способствуют дестабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя недавние высказывания Макрона о нападении на заморские территории.

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Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности. По его словам, ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы французы не проводили операции против террористов в Сахеле. «У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство (по борьбе — прим. URA.RU) с терроризмом с 2013 года. Я считаю, что нам забыли сказали спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Ранее URA.RU рассказывало, что Азербайджан требует от Франции прекратить действия, которые способствуют дестабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя недавние высказывания Макрона о нападении на заморские территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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