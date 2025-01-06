Макрон обвинил страны Африки в неблагодарности

Президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул страны Африки в неблагодарности. По его словам, ни один из африканских лидеров не управлял бы сейчас страной, если бы французы не проводили операции против террористов в Сахеле.
«У нас были отношения в области безопасности. На самом деле, они имели двойную природу. Одна из частей — это наше обязательство (по борьбе — прим. URA.RU) с терроризмом с 2013 года. Я считаю, что нам забыли сказали спасибо. Ничего страшного, это придет со временем», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Ранее URA.RU рассказывало, что Азербайджан требует от Франции прекратить действия, которые способствуют дестабилизации обстановки в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя недавние высказывания Макрона о нападении на заморские территории.
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