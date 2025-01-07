Суд обратил в доход России коллекцию ружей экс-губернатора Пензенской области

Суд принял решение конфисковать в пользу государства коллекцию охотничьих ружей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, оцененную более чем в 4,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела.
«Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью четыре миллиона 653 тысячи 256 рублей», — говорится в документах. Текст материалов дела передает ТАСС.
Среди изъятых оружий находится уникальная немецкое двуствольное ружье Merkel BDF 303Е стоимостью свыше двух миллионов рублей. В коллекции Белозерцева также присутствует нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06 и штуцер Heym 88 стоимостью 700 тысяч рублей. Эти модели ружей не представлены в ассортименте российских оружейных магазинов, их приобретение возможно только через сделки с частными лицами.
Ранее была начата конфискация имущества у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого осудили за взяточничество. В январе 2024 года Измайловский районный суд города Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Летом было инициировано новое уголовное дело, связанное с требованием взыскания с него суммы свыше 8,1 миллиарда рублей. В дальнейшем появилась информация о его долге в размере почти 1,8 тысячи рублей, связанном с процессуальными издержками.
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