Суд обратил в доход России коллекцию ружей экс-губернатора Пензенской области

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Иван Белозерцев осужден за взяточничество
Иван Белозерцев осужден за взяточничество Фото:

Суд принял решение конфисковать в пользу государства коллекцию охотничьих ружей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, оцененную более чем в 4,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела.

«Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью четыре миллиона 653 тысячи 256 рублей», — говорится в документах. Текст материалов дела передает ТАСС.

Среди изъятых оружий находится уникальная немецкое двуствольное ружье Merkel BDF 303Е стоимостью свыше двух миллионов рублей. В коллекции Белозерцева также присутствует нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06 и штуцер Heym 88 стоимостью 700 тысяч рублей. Эти модели ружей не представлены в ассортименте российских оружейных магазинов, их приобретение возможно только через сделки с частными лицами.

Ранее была начата конфискация имущества у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого осудили за взяточничество. В январе 2024 года Измайловский районный суд города Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Летом было инициировано новое уголовное дело, связанное с требованием взыскания с него суммы свыше 8,1 миллиарда рублей. В дальнейшем появилась информация о его долге в размере почти 1,8 тысячи рублей, связанном с процессуальными издержками.

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Суд принял решение конфисковать в пользу государства коллекцию охотничьих ружей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, оцененную более чем в 4,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы дела. «Обратить в доход Российской Федерации шесть охотничьих ружей общей стоимостью четыре миллиона 653 тысячи 256 рублей», — говорится в документах. Текст материалов дела передает ТАСС. Среди изъятых оружий находится уникальная немецкое двуствольное ружье Merkel BDF 303Е стоимостью свыше двух миллионов рублей. В коллекции Белозерцева также присутствует нарезной карабин Blaser R93 Cal. 30-06 и штуцер Heym 88 стоимостью 700 тысяч рублей. Эти модели ружей не представлены в ассортименте российских оружейных магазинов, их приобретение возможно только через сделки с частными лицами. Ранее была начата конфискация имущества у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого осудили за взяточничество. В январе 2024 года Измайловский районный суд города Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Летом было инициировано новое уголовное дело, связанное с требованием взыскания с него суммы свыше 8,1 миллиарда рублей. В дальнейшем появилась информация о его долге в размере почти 1,8 тысячи рублей, связанном с процессуальными издержками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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