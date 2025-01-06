06 января 2025

Штурмовавший Капитолий «шаман» назвал Зеленского посмешищем

Шаман-штурмовик Ченсли: Зеленский потеряет себя в куче кокаина
© Служба новостей «URA.RU»
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Поведение и высказывания президента Украины воспринимаются неоднозначно
Поведение и высказывания президента Украины воспринимаются неоднозначно Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский стал посмешищем и в конечном счете потеряет себя из-за наркотиков. Об этом в интервью заявил американец Джейкоб Ченсли. Свою известность Ченсли получил после участия в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году. Его костюм шамана — меховая шапка с рогами — облетел мировые СМИ.

«Возможно он потеряет себя в куче кокаина… Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант», — передает РИА Новости слова Ченсли о будущем Зеленского. Он также отметил, что Зеленский стал посмешищем, который постоянно выглядит так, как будто у него насморк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об интервью американского журналиста Лекса Фридмана с Зеленским. Она заявила, что украинский лидер ничего не соображает, а его ответы являются «смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».

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Президент Украины Владимир Зеленский стал посмешищем и в конечном счете потеряет себя из-за наркотиков. Об этом в интервью заявил американец Джейкоб Ченсли. Свою известность Ченсли получил после участия в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году. Его костюм шамана — меховая шапка с рогами — облетел мировые СМИ. «Возможно он потеряет себя в куче кокаина… Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант», — передает РИА Новости слова Ченсли о будущем Зеленского. Он также отметил, что Зеленский стал посмешищем, который постоянно выглядит так, как будто у него насморк. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об интервью американского журналиста Лекса Фридмана с Зеленским. Она заявила, что украинский лидер ничего не соображает, а его ответы являются «смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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