Президент Украины Владимир Зеленский стал посмешищем и в конечном счете потеряет себя из-за наркотиков. Об этом в интервью заявил американец Джейкоб Ченсли. Свою известность Ченсли получил после участия в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году. Его костюм шамана — меховая шапка с рогами — облетел мировые СМИ.
«Возможно он потеряет себя в куче кокаина… Я определенно не доверяю ему, он актер и комедиант», — передает РИА Новости слова Ченсли о будущем Зеленского. Он также отметил, что Зеленский стал посмешищем, который постоянно выглядит так, как будто у него насморк.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко высказалась об интервью американского журналиста Лекса Фридмана с Зеленским. Она заявила, что украинский лидер ничего не соображает, а его ответы являются «смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».
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