Какое топливо сильнее всего подорожает в 2025 году

В 2025 году сильнее всего подорожает бензин АИ-95 и АИ-98
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В 2025 году рост цен на АЗС продолжится
В 2025 году рост цен на АЗС продолжится Фото:

В 2025 году на российском рынке ожидается удорожание высокооктановых марок бензина, таких как АИ-95 и АИ-98. Эксперты прогнозируют, что цены на эти виды топлива вырастут быстрее, чем на другие виды, в связи с увеличением налоговых ставок и акцизов.

«Сильнее всего будут дорожать марки высокооктанового бензина АИ-95, АИ-98 и выше», — пишет «Российская газета», ссылаясь на заявление руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова. Он утверждает, что основным фактором увеличения цен станет новое повышение налогов, проявляющееся в росте акцизов на топливо.

Данные издержки будут включены компаниями в цену производимого топлива, что, в свою очередь, повлечет за собой расходы для конечных потребителей. Следовательно, повышение стоимости топлива окажет влияние не только на автомобилистов, но и спровоцирует рост цен на другие товары и услуги, что приведет к увеличению общего уровня инфляции.

Дополнительно на стоимость топлива влияют и другие факторы, такие как производственные возможности и спрос на высокооктановое топливо. Генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин подчеркивает, что рынок бензина более чувствителен к снижению выпуска из-за меньшего профицита мощностей по сравнению с рынком дизельного топлива.

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В 2025 году на российском рынке ожидается удорожание высокооктановых марок бензина, таких как АИ-95 и АИ-98. Эксперты прогнозируют, что цены на эти виды топлива вырастут быстрее, чем на другие виды, в связи с увеличением налоговых ставок и акцизов. «Сильнее всего будут дорожать марки высокооктанового бензина АИ-95, АИ-98 и выше», — пишет «Российская газета», ссылаясь на заявление руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова. Он утверждает, что основным фактором увеличения цен станет новое повышение налогов, проявляющееся в росте акцизов на топливо. Данные издержки будут включены компаниями в цену производимого топлива, что, в свою очередь, повлечет за собой расходы для конечных потребителей. Следовательно, повышение стоимости топлива окажет влияние не только на автомобилистов, но и спровоцирует рост цен на другие товары и услуги, что приведет к увеличению общего уровня инфляции. Дополнительно на стоимость топлива влияют и другие факторы, такие как производственные возможности и спрос на высокооктановое топливо. Генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин подчеркивает, что рынок бензина более чувствителен к снижению выпуска из-за меньшего профицита мощностей по сравнению с рынком дизельного топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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