Какое топливо сильнее всего подорожает в 2025 году

В 2025 году на российском рынке ожидается удорожание высокооктановых марок бензина, таких как АИ-95 и АИ-98. Эксперты прогнозируют, что цены на эти виды топлива вырастут быстрее, чем на другие виды, в связи с увеличением налоговых ставок и акцизов.
«Сильнее всего будут дорожать марки высокооктанового бензина АИ-95, АИ-98 и выше», — пишет «Российская газета», ссылаясь на заявление руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова. Он утверждает, что основным фактором увеличения цен станет новое повышение налогов, проявляющееся в росте акцизов на топливо.
Данные издержки будут включены компаниями в цену производимого топлива, что, в свою очередь, повлечет за собой расходы для конечных потребителей. Следовательно, повышение стоимости топлива окажет влияние не только на автомобилистов, но и спровоцирует рост цен на другие товары и услуги, что приведет к увеличению общего уровня инфляции.
Дополнительно на стоимость топлива влияют и другие факторы, такие как производственные возможности и спрос на высокооктановое топливо. Генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин подчеркивает, что рынок бензина более чувствителен к снижению выпуска из-за меньшего профицита мощностей по сравнению с рынком дизельного топлива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.