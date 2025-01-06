Украинского депутата не пустили в эфир турецкого телеканала из-за футболки с Путиным

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World после того, как он отказался сменить футболку, которая, по мнению канала, оскорбляла российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал сам парламентарий.
«Мой ответ (журналистам) был прост: либо я выхожу в эфир так, как есть, либо вообще не выхожу <...> Результат? Включение отменили», — написал украинский депутат в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что МИД РФ обвинило страны Запада в подавлении свободы слова после блокировок СМИ. По словам ведомства, западных странах продолжается блокировка российских СМИ, таких как РИА Новости и RT, под предлогом нарушений местного законодательства. Это будет расцениваться как политическая цензура, нарушающая права на свободу информации и выражения мнения, заявили в ведомстве.
* Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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