06 января 2025

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

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Патриарх Кирилл призвал к молитве за мир и справедливость
Патриарх Кирилл призвал к молитве за мир и справедливость Фото:

В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, возглавляемое Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен. 

«Там, где Бог, там победа. Будем молиться, чтобы наступили мир и одновременно справедливость, потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен. Будем просить Господа, чтобы он оградил наших родных, близких, Отечество наше от всякой напасти, от всяких бед и скорбей», — сказал патриарх. Божественная литургия в Храме Христа Спасителя собрала тысячи верующих, которые пришли, чтобы принять участие в этом важном религиозном событии и услышать слова патриарха Кирилла.

Ранее URA.RU сообщало, что богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени

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В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, возглавляемое Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен.  «Там, где Бог, там победа. Будем молиться, чтобы наступили мир и одновременно справедливость, потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен. Будем просить Господа, чтобы он оградил наших родных, близких, Отечество наше от всякой напасти, от всяких бед и скорбей», — сказал патриарх. Божественная литургия в Храме Христа Спасителя собрала тысячи верующих, которые пришли, чтобы принять участие в этом важном религиозном событии и услышать слова патриарха Кирилла. Ранее URA.RU сообщало, что богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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