Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя

В кафедральном соборном Храме Христа Спасителя началось рождественское богослужение, возглавляемое Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В своей проповеди патриарх призвал верующих молиться за мир и справедливость, подчеркнув, что мир без справедливости непрочен и может быть опасен.
«Там, где Бог, там победа. Будем молиться, чтобы наступили мир и одновременно справедливость, потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен. Будем просить Господа, чтобы он оградил наших родных, близких, Отечество наше от всякой напасти, от всяких бед и скорбей», — сказал патриарх. Божественная литургия в Храме Христа Спасителя собрала тысячи верующих, которые пришли, чтобы принять участие в этом важном религиозном событии и услышать слова патриарха Кирилла.
Ранее URA.RU сообщало, что богослужение начнется в полночь, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом основные мероприятия и Божественная литургия начнутся за час до богослужения — в 23:00 по московскому времени
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