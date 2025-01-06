06 января 2025

Взрыв произошел в пятиэтажке в Карелии

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По предварительным данным 3 человека пострадали
По предварительным данным 3 человека пострадали Фото:

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Карелии.

«Хлопок газовоздушной смеси произошел в 5-этажном жилом доме в Петрозаводске, пострадали, предварительно, 3 человека. Несущие конструкции дома не повреждены», — цитируют РИА Новости МЧС.

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Карелии. «Хлопок газовоздушной смеси произошел в 5-этажном жилом доме в Петрозаводске, пострадали, предварительно, 3 человека. Несущие конструкции дома не повреждены», — цитируют РИА Новости МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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