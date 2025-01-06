Взрыв произошел в пятиэтажке в Карелии

По предварительным данным 3 человека пострадали
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном жилом доме в Петрозаводске. Об этом сообщает ГУ МЧС по Карелии.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел в 5-этажном жилом доме в Петрозаводске, пострадали, предварительно, 3 человека. Несущие конструкции дома не повреждены», — цитируют РИА Новости МЧС.
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