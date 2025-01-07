Посланник Трампа по Украине передумал лететь в Киев

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил свою планируемую поездку в Киев и другие столицы Европы до инаугурации, которая состоится 20 января. Об этом сообщили зарубежные издания со ссылкой на четыре осведомленных источника.
«Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа на Украине [Кит Келлог] отложил ознакомительную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января», — пишет Reuters. Причина смены планов Келлога не раскрываются.
Изначально генерал-лейтенант в отставке планировал посетить Киев в начале января для встречи с украинскими лидерами. Команда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в Риме и Париже. Однако, как сообщают источники, поездка была отложена. Этот шаг мог бы стать первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.
Ранее спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отреагировал на ракетный удар ВС РФ по украинским энергетическим объектам 25 декабря 2024 года, пишет RT. Он заявил, что Штаты полны решимости принести в регион мир.
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