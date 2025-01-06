06 января 2025

Британский дипломат Прауд: санкции США не повлияли на Россию

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Прауд считает, что ограничения США не влияют на решения Путина
Прауд считает, что ограничения США не влияют на решения Путина Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, принятые в отношении России, оказались неэффективными. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд.

«Предлагать новые способы причинения экономических неудобств России — значит упускать суть. Мы должны спросить себя: как можно положить конец [экономической] войне, а не предлагать те же старые идеи, которые, несомненно, продлят ее», — написал дипломат в статье для журнала Responsible Statecraft (RS).

Прауд отметил, что 11 лет санкций не возымели должного эффекта. Он указал на то, что ограничительная политика Запада не влияла на решения, которые принимает Владимир Путин.

Как URA.RU сообщало ранее, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений против танкеров, которые перевозят российскую нефть, если она была продана дороже западного лимита в 60 долларов за баррель. Один из источников агентства Reuters отметил, что Штаты планируют ввести «большой пакет санкций» против России, сообщает RT.

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Санкции, принятые в отношении России, оказались неэффективными. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд. «Предлагать новые способы причинения экономических неудобств России — значит упускать суть. Мы должны спросить себя: как можно положить конец [экономической] войне, а не предлагать те же старые идеи, которые, несомненно, продлят ее», — написал дипломат в статье для журнала Responsible Statecraft (RS). Прауд отметил, что 11 лет санкций не возымели должного эффекта. Он указал на то, что ограничительная политика Запада не влияла на решения, которые принимает Владимир Путин. Как URA.RU сообщало ранее, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения ограничений против танкеров, которые перевозят российскую нефть, если она была продана дороже западного лимита в 60 долларов за баррель. Один из источников агентства Reuters отметил, что Штаты планируют ввести «большой пакет санкций» против России, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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