Кинооператор, снимавший «Трою» и «Гарри Поттера», умер в возрасте 77 лет

Английский кинооператор Роджер Пратт умер на 78 году жизни
Английский кинооператор Роджер Пратт, снимавший «Трою», «Гарри Поттера» и «Бэтмана» Тима Бертона года умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Hollywood reporter.
«Умер Роджер Пратт, британский кинематографист, наиболее известный своими работами над фильмами „Бэтмен“ Тима Бертона (1989) и „Гарри Поттер и Кубок огня“ (2005). Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.
Причины его смерти не разглашаются. Согласно заявлению журнала, Пратт умер в конце декабря.
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