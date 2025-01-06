06 января 2025

Кинооператор, снимавший «Трою» и «Гарри Поттера», умер в возрасте 77 лет

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Английский кинооператор Роджер Пратт умер на 78 году жизни
Английский кинооператор Роджер Пратт умер на 78 году жизни Фото:

Английский кинооператор Роджер Пратт, снимавший «Трою», «Гарри Поттера» и «Бэтмана» Тима Бертона года умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Hollywood reporter.

«Умер Роджер Пратт, британский кинематографист, наиболее известный своими работами над фильмами „Бэтмен“ Тима Бертона (1989) и „Гарри Поттер и Кубок огня“ (2005). Ему было 77 лет», — говорится в сообщении.

Причины его смерти не разглашаются. Согласно заявлению журнала, Пратт умер в конце декабря.

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Английский кинооператор Роджер Пратт, снимавший «Трою», «Гарри Поттера» и «Бэтмана» Тима Бертона года умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Hollywood reporter. «Умер Роджер Пратт, британский кинематографист, наиболее известный своими работами над фильмами „Бэтмен“ Тима Бертона (1989) и „Гарри Поттер и Кубок огня“ (2005). Ему было 77 лет», — говорится в сообщении. Причины его смерти не разглашаются. Согласно заявлению журнала, Пратт умер в конце декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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