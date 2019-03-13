Лолита попросила у государства скидки на «коммуналку» для пенсионеров

Пенсионерам и другим бедным россиянам, по мнению певицы, счетчики ЖКХ не по карману Фото: личная страница Лолиты Милявской в Instagram © URA.RU

Певица Лолита Милявская, которая вышла на пенсию, попросила скидки на счетчики тепла для пенсионеров и других незащищенных слоев населения. Просьбу артистка опубликовала на своей странице в Twitter.

Милявская поделилась своим опытом по оплате коммунальных услуг. Певица уточнила, что без прибора учета за отопление своей квартиры она платила до десяти тысяч рублей. После установки счетчика стоимость коммунальной услуги упала в три раза.

«Представьте себе экономию с прибором учета! Единственное, счетчик — недешевое удовольствие, и он обязательно должен быть сертифицирован! Надеюсь, государство подумает о скидках для пенсионеров и других слабых экономически слоях населения», — написала певица.

Ранее за долги по «коммуналке» с Лолиты требовали 760 тысяч рублей, напоминает агентство Nation News. Как отмечает «Национальная служба новостей», взыскать деньги через Басманный суд Москвы требовало товарищество собственников жилья «Большие каменщики», но из-за процессуальных недостатков дело остановили. Сама Милявская уже вышла на пенсию. По словам эстрадной певицы, размер ее пенсии не превысит шести тысяч рублей.