Тюменские перевозчики при заключении контрактов с администрацией города на оказание пассажирских услуг снижали цены на работу до нуля, а затем делали ценовые предложения на повышение. При начальной цене контракта чуть менее 4 млн участники аукционов предлагали до 47 млн. Картельный сговор раскрыла Федеральная антимонопольная служба.
Как сообщил корреспонденту «URA.RU» замглавы Тюменского УФАС Дмитрий Полухин во время публичного обсуждение деятельности управления за 2018 год, в двух картельных сговорах участвовали компании «ТюменьАвтоЛайн», «ТюменьАвтоТранс» и ИП Шулепов и ИП Сериков.
«Когда определялся победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену за право заключения контракта, ему направлялся для подписание контракт. Однако контракт он не подписывал. Участник, занявший второе место, не давал согласия на заключения контракта. Аукцион признавался несостоявшимся. Заказчик, чтобы не срывать пассажирские перевозки, на период проведения и подготовки нового аукциона был вынужден заключать контракт с действующим перевозчиком. Как раз и это было целью картеля», — сказал Дмитрий Полухин.
Участники сговора написали явку с повинной и признались, что работали в интересах действующего перевозчика. В связи с этим им смягчили наказание и освободили от административной ответственности.