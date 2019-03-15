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Звезда «Интернов» остался в восторге от Ямала. ВИДЕО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 16:02
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Актер удивился ямальской чистотеФото: Илья Глинников, Instagram

Актер популярного сериала «Интерны» Илья Глинников приехал на Ямал, чтобы провести мастер-классы по актерскому мастерству в рамках IV форума молодёжи «Наше время». Об этом говорится в посте группы «Мой Шурышкарский» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже в Instagram звезды телесериала появилась сториз с одной из ямальских улиц. В ней актер восхитился погодой Ямала и процитировал знаменитую фразу из стихотворения Александра Пушкина «Зимнее утро». «Прилетел на Ямал! Погода — ну волшебство! Мороз и солнце, день чудесный», — поделился Илья в Instagram.

IV форум молодёжи Шурышкарского района «Наше время» проходит в селе Мужи и продлится до 17 марта, говорится на Сайте добровольцев России.

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