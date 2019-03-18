Бывший топ-менеджер уральского завода Роскосмоса отдал полмиллиона, чтобы досрочно выйти из колонии

Коррупционный штраф в 500 тысяч рублей с экс-руководителя Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) взыскан в бюджет, сообщили «URA.RU» в пресс-центре управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Желание расплатиться с государством силовики связывают со стремлением осужденного условно-досрочно освободиться из колонии.
«Пятьсот тысяч рублей были перечислены напрямую в бюджет третьим лицом. Добровольное погашение штрафа может говорить о том, что осужденный имеет виды на условно-досрочное освобождение», — пояснили также «URA.RU» в пресс-службе УФССП.
Как уже сообщало агентство, экс-директор УКВЗ Павел Абрамов и его бывший зам Александр Болотников отбывают наказание за хищение средств предприятия. С 2009 по 2011 годы бывшие топ-менеджеры, выводя средства со счетов предприятия, нанесли «дочке» Роскомоса ущерб на 517 млн рублей. Абрамова приговорили к восьми годам лишения свободы, Болотникова — к пяти годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд предписал им солидарно погасить ущерб, а Болотникову еще и выплатить полумиллионный штраф.
В ходе следствия были арестованы средства осужденных в рублях и валюте, драгоценности, часы, нумизматические монеты. У Абрамова под арест попали коттедж в 408 кв. метров, земельный участок 1744 кв. метра, а у Болотникова — два автомобиля BMW X3. На данный момент из 517 млн рублей взыскано 235 млн, изъятые коллекционные монеты и драгоценности оценили в 9,6 млн рублей. Оценка машин и недвижимости продолжается, после чего будут проданы и они.