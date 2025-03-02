02 марта 2025

Железнодорожников наказали за дефекты и отсутствие фонарей на мосту в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвалиды нашли на мосту многочисленные нарушения (архивное фото)
Инвалиды нашли на мосту многочисленные нарушения (архивное фото) Фото:

Прокуратура наказала железнодорожников за сколы на мосту в Златоусте (Челябинская область) и отсутствие фонарей. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения помогли выявить инвалиды.

«Нарушения выявлены в части содержания пешеходного железнодорожного моста на 1940 км перегона „Златоуст-Аносово“ Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Обнаружены многочисленные бетонные сколы, отсутствие освещения, несоответствие высоты перил и диаметра труб на них», — пояснили в надзорном ведомстве.

Проверка прошла после получения жалобы от гражданина. Факты подтвердились в ходе выезда. Вместе с сотрудниками прокуратуры в нем участвовали представители областной организации Всероссийского общества инвалидов.

По результатам проверки транспортный прокурор обратился в Златоустовский городской суд. Требования он удовлетворил. Компанию «РЖД» обязали привести состояние моста в соответствие с законодательством.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. Ответ будет опубликован по мере поступления.

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Прокуратура наказала железнодорожников за сколы на мосту в Златоусте (Челябинская область) и отсутствие фонарей. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения помогли выявить инвалиды. «Нарушения выявлены в части содержания пешеходного железнодорожного моста на 1940 км перегона „Златоуст-Аносово“ Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Обнаружены многочисленные бетонные сколы, отсутствие освещения, несоответствие высоты перил и диаметра труб на них», — пояснили в надзорном ведомстве. Проверка прошла после получения жалобы от гражданина. Факты подтвердились в ходе выезда. Вместе с сотрудниками прокуратуры в нем участвовали представители областной организации Всероссийского общества инвалидов. По результатам проверки транспортный прокурор обратился в Златоустовский городской суд. Требования он удовлетворил. Компанию «РЖД» обязали привести состояние моста в соответствие с законодательством. При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. Ответ будет опубликован по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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