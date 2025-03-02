Железнодорожников наказали за дефекты и отсутствие фонарей на мосту в Златоусте

Прокуратура наказала железнодорожников за сколы на мосту в Златоусте (Челябинская область) и отсутствие фонарей. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, нарушения помогли выявить инвалиды.
«Нарушения выявлены в части содержания пешеходного железнодорожного моста на 1940 км перегона „Златоуст-Аносово“ Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Обнаружены многочисленные бетонные сколы, отсутствие освещения, несоответствие высоты перил и диаметра труб на них», — пояснили в надзорном ведомстве.
Проверка прошла после получения жалобы от гражданина. Факты подтвердились в ходе выезда. Вместе с сотрудниками прокуратуры в нем участвовали представители областной организации Всероссийского общества инвалидов.
По результатам проверки транспортный прокурор обратился в Златоустовский городской суд. Требования он удовлетворил. Компанию «РЖД» обязали привести состояние моста в соответствие с законодательством.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу ЮУЖД. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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