Екатеринбургские депутаты попросили Счетную палату научить их ловить коррупционеров

Алексей Вихарев намерен усилить финансовый контроль за городскими предприятиями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты думы Екатеринбурга ждут от представителей Счетной палаты города любые предложения, которые помогут снизить объем финансовых нарушений, увеличить объем возвращаемых в бюджет по итогам аудиторских проверок средств и гарантировать неотвратимость наказания лиц, уличенных в растрате бюджета.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению Алексей Вихарев, в последнее время палата работала не так эффективно, как хотелось бы депутатам. В частности, по итогам 2018 года аудиторы проверили законность расходования всего 4 миллиардов 571 миллиона бюджетных рублей. Это в пять раз ниже показателя 2017 года. Практически в два раза за этот же период снизился объем выявленных нарушений — с 2 миллиардов 543 миллионов до 1 миллиарда 321 миллиона.

«Мы понимаем, что у аудиторов не так велики полномочия, что их работает всего 10 человек — в три раза меньше, чем в счетных палатах соседних городов. Мы готовы поднять вопрос об увеличении штатного расписания палаты, о создании дополнительных условий для ее работы», — отметил Вихарев.

Помимо этого, председатель комиссии предложил ревизорам стать постоянными консультантами комиссии при рассмотрении всех текущих и стратегических вопросов развития города. «Сотрудники палаты ежедневно сталкиваются с пробелами в муниципальных правовых актах, видят, где решения администрации города и думы дают сбои, где требуется их срочная корректировка. Их опыт и знания станут неоценимо полезными для депутатов, мы готовы использовать их в ежедневной работе», — пояснил депутат.

В свою очередь, Алексей Вихарев попросил руководство палаты активней прислушиваться к предложениям депутатов о включении в план проверок того или иного предприятия или департамента.