Смена власти в Челябинской области парализовала работу правительства

Министры правительства Челябинской области и руководители главных управлений региона не могут подписать ни один документ после отставки с поста губернатора Бориса Дубровского и назначения врио главы региона Алексея Текслера.
«Формально у них прекращены полномочия одновременно с отставкой губернатора Бориса Дубровского. Так прописано в их контрактах, — рассказал источник. — Но они не отправлены в отставку официально и не назначены на должности временных руководителей. Поэтому статус не определен, бумаги подписать не могут, ни одного распоряжения. Обещают, что до конца дня это распоряжение подпишет врио губернатора Алексей Текслер, а пока работа остановилась».
На закрытом заседании правительства, которое состоялось сразу после представления Текслера элитам, было заявлено, что все члены правительства продолжат работу в статусе «и.о.», а кадровые решения будут приняты после консультаций и собеседований.