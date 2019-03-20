19 марта 2019

Смена власти в Челябинской области парализовала работу правительства

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 19:07
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, гаттаров руслан
Сотрудники правительства региона не знают свой статусФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Министры правительства Челябинской области и руководители главных управлений региона не могут подписать ни один документ после отставки с поста губернатора Бориса Дубровского и назначения врио главы региона Алексея Текслера.

«Формально у них прекращены полномочия одновременно с отставкой губернатора Бориса Дубровского. Так прописано в их контрактах, — рассказал источник. — Но они не отправлены в отставку официально и не назначены на должности временных руководителей. Поэтому статус не определен, бумаги подписать не могут, ни одного распоряжения. Обещают, что до конца дня это распоряжение подпишет врио губернатора Алексей Текслер, а пока работа остановилась».

На закрытом заседании правительства, которое состоялось сразу после представления Текслера элитам, было заявлено, что все члены правительства продолжат работу в статусе «и.о.», а кадровые решения будут приняты после консультаций и собеседований.

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