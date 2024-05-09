Находящийся на СВО депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» снялся в клипе на песню из фильма «Белорусский вокзал. Об этом Колесников сообщил в социальных сетях.
«Сегодня без марша из фильма „Белорусский вокзал“ невозможно представить День Победы. Для меня песня о десятом десантном батальоне — символ этого святого праздника», — написал депутат на своей странице в «ВКонтакте» и выложил клип.
Он отметил, что когда ему предложили участвовать в съемках клипа — не сомневался ни минуты. В клипе Колесников передвигается на БМП и вместе с другими участниками поет слова из легендарной песни.
Ранее Колесников показал, что осталось от его расположения после прилета снаряда ВСУ. Он сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!