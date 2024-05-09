09 мая 2024
08 мая 2024

Челябинский депутат-фронтовик снялся в клипе на песню из советского фильма. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Колесников спел песню о десятом десантном батальоне Фото:
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Находящийся на СВО депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» снялся в клипе на песню из фильма «Белорусский вокзал. Об этом Колесников сообщил в социальных сетях.

«Сегодня без марша из фильма „Белорусский вокзал“ невозможно представить День Победы. Для меня песня о десятом десантном батальоне — символ этого святого праздника», — написал депутат на своей странице в «ВКонтакте» и выложил клип.

Он отметил, что когда ему предложили участвовать в съемках клипа — не сомневался ни минуты. В клипе Колесников передвигается на БМП и вместе с другими участниками поет слова из легендарной песни.

Ранее Колесников показал, что осталось от его расположения после прилета снаряда ВСУ. Он сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации.

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Находящийся на СВО депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, командир одного из батальонов БПЛА Гром «Каскад» снялся в клипе на песню из фильма «Белорусский вокзал. Об этом Колесников сообщил в социальных сетях. «Сегодня без марша из фильма „Белорусский вокзал“ невозможно представить День Победы. Для меня песня о десятом десантном батальоне — символ этого святого праздника», — написал депутат на своей странице в «ВКонтакте» и выложил клип. Он отметил, что когда ему предложили участвовать в съемках клипа — не сомневался ни минуты. В клипе Колесников передвигается на БМП и вместе с другими участниками поет слова из легендарной песни. Ранее Колесников показал, что осталось от его расположения после прилета снаряда ВСУ. Он сообщил, что украинские военнослужащие пытались убить его при помощи РСЗО HIMARS. По мнению депутата-добровольца, ВСУ охотятся и следят за ним. В целях безопасности он и его команда перебрались на новое место дислокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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