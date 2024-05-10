РИАН: в РФ начали проверку романа Сорокина из-за сексуальных сцен с детьми

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Книга Владимира Сорокина «Наследие». Екатеринбург, сорокин владимир, книга наследие
Начата доследственная проверка по факту находки в романе Сорокина сексуальных сцен с детьми Фото:

В романе «Наследие» писателя Владимира Сорокина нашли описание сексуальных сцен с детьми. До данному факту начата доследственная проверка, сообщили источники знакомый с ситуацией.

«В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

Издательство АСТ остановило продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Это произошло из-за того, что в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны).

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В романе «Наследие» писателя Владимира Сорокина нашли описание сексуальных сцен с детьми. До данному факту начата доследственная проверка, сообщили источники знакомый с ситуацией. «В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних», — пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник. Издательство АСТ остановило продажи романа Владимира Сорокина «Наследие». Это произошло из-за того, что в произведении увидели пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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