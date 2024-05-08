Челябинские полицейские помогли участнику СВО в короткий срок заменить паспорт

В Челябинске полицейские в короткий срок оформили новый паспорт 45-летнему участнику спецоперации Сурену, который приехал в город в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Участник СВО по имени Сурен находится в краткосрочном отпуске. Поэтому главный документ полицейские вручили ему в день обращения, поскольку жителю Челябинска потребовалась замена паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Мужчина обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску накануне 9 мая. Участник СВО поблагодарил сотрудников полиции за индивидуальный подход и выразил им огромную благодарность.
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