08 мая 2024

Челябинские полицейские помогли участнику СВО в короткий срок заменить паспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине потребовалось заменить паспорт в связи с достижением 45-летнего возраста Фото:

В Челябинске полицейские в короткий срок оформили новый паспорт 45-летнему участнику спецоперации Сурену, который приехал в город в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Участник СВО по имени Сурен находится в краткосрочном отпуске. Поэтому главный документ полицейские вручили ему в день обращения, поскольку жителю Челябинска потребовалась замена паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Мужчина обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску накануне 9 мая. Участник СВО поблагодарил сотрудников полиции за индивидуальный подход и выразил им огромную благодарность.

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В Челябинске полицейские в короткий срок оформили новый паспорт 45-летнему участнику спецоперации Сурену, который приехал в город в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Участник СВО по имени Сурен находится в краткосрочном отпуске. Поэтому главный документ полицейские вручили ему в день обращения, поскольку жителю Челябинска потребовалась замена паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску накануне 9 мая. Участник СВО поблагодарил сотрудников полиции за индивидуальный подход и выразил им огромную благодарность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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