Челябинские полицейские помогли участнику СВО в короткий срок заменить паспорт

09 мая 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мужчине потребовалось заменить паспорт в связи с достижением 45-летнего возраста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске полицейские в короткий срок оформили новый паспорт 45-летнему участнику спецоперации Сурену, который приехал в город в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Участник СВО по имени Сурен находится в краткосрочном отпуске. Поэтому главный документ полицейские вручили ему в день обращения, поскольку жителю Челябинска потребовалась замена паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску накануне 9 мая. Участник СВО поблагодарил сотрудников полиции за индивидуальный подход и выразил им огромную благодарность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские в короткий срок оформили новый паспорт 45-летнему участнику спецоперации Сурену, который приехал в город в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Участник СВО по имени Сурен находится в краткосрочном отпуске. Поэтому главный документ полицейские вручили ему в день обращения, поскольку жителю Челябинска потребовалась замена паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Мужчина обратился в отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску накануне 9 мая. Участник СВО поблагодарил сотрудников полиции за индивидуальный подход и выразил им огромную благодарность.