08 мая 2024

Атрибутика «Бессмертного полка» в Челябинской области стала лидером продаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, бессмертный полк, портреты бессмертного полка, портреты ветеранов
В стоимостном выражении атрибутика «Бессмертного полка» также стала лидером роста Фото:

В Челябинской области к празднику 9 Мая атрибутика «Бессмертного полка» стала лидером продаж. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, рост реализации за год составил 70%.

«По количеству проданных на платформе праздничных атрибутов с упоминанием „Бессмертного полка“ увеличилось за год на 70%. При этом в стоимостном выражении данные товары также стали лидерами роста», — уточнили URA.RU в Wildberries.

На втором месте по натуральному объему продаж оказалась символика с упоминанием 9 Мая (плюс 17% по количеству и плюс 53% по цене). На третьей позиции расположилась символика с названием праздника Дня Победы (увеличение на 16% и 38% соответственно). Меньше всего выросли продажи георгиевских лент: на 10% в количественном выражении, на 16% — в стоимостном.

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В Челябинской области к празднику 9 Мая атрибутика «Бессмертного полка» стала лидером продаж. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, рост реализации за год составил 70%. «По количеству проданных на платформе праздничных атрибутов с упоминанием „Бессмертного полка“ увеличилось за год на 70%. При этом в стоимостном выражении данные товары также стали лидерами роста», — уточнили URA.RU в Wildberries. На втором месте по натуральному объему продаж оказалась символика с упоминанием 9 Мая (плюс 17% по количеству и плюс 53% по цене). На третьей позиции расположилась символика с названием праздника Дня Победы (увеличение на 16% и 38% соответственно). Меньше всего выросли продажи георгиевских лент: на 10% в количественном выражении, на 16% — в стоимостном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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