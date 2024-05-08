Атрибутика «Бессмертного полка» в Челябинской области стала лидером продаж

09 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

В стоимостном выражении атрибутика «Бессмертного полка» также стала лидером роста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области к празднику 9 Мая атрибутика «Бессмертного полка» стала лидером продаж. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, рост реализации за год составил 70%. «По количеству проданных на платформе праздничных атрибутов с упоминанием „Бессмертного полка“ увеличилось за год на 70%. При этом в стоимостном выражении данные товары также стали лидерами роста», — уточнили URA.RU в Wildberries. На втором месте по натуральному объему продаж оказалась символика с упоминанием 9 Мая (плюс 17% по количеству и плюс 53% по цене). На третьей позиции расположилась символика с названием праздника Дня Победы (увеличение на 16% и 38% соответственно). Меньше всего выросли продажи георгиевских лент: на 10% в количественном выражении, на 16% — в стоимостном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к празднику 9 Мая атрибутика «Бессмертного полка» стала лидером продаж. Как URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries, рост реализации за год составил 70%. «По количеству проданных на платформе праздничных атрибутов с упоминанием „Бессмертного полка“ увеличилось за год на 70%. При этом в стоимостном выражении данные товары также стали лидерами роста», — уточнили URA.RU в Wildberries. На втором месте по натуральному объему продаж оказалась символика с упоминанием 9 Мая (плюс 17% по количеству и плюс 53% по цене). На третьей позиции расположилась символика с названием праздника Дня Победы (увеличение на 16% и 38% соответственно). Меньше всего выросли продажи георгиевских лент: на 10% в количественном выражении, на 16% — в стоимостном.