Bloomberg: Пентагон объединился с SpaceX, чтобы РФ не использовала Starlink

10 мая 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Пентагон пытается пресекать использование Starlink армией РФ Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон объединился со SpaceX, чтобы заблокировать использование Starlink для России в конфликте с Украиной. Об этом заявил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб. «Глава космической политики Министерства обороны и представители Пентагона, работающие с SpaceX Илона Маска, пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink. Это произошло на поле боя с Украиной», — приводит Bloomberg заявление Пламба. Он отметил, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. При этом Пламб отказался уточнить, какие методы или процедуры используются, чтобы остановить использование РФ высокопортативных коммуникационных терминалов. Издание отмечает, что чиновники Пентагона имеют дело с Гвинн Шотвелл, президентом SpaceX, а не с Илоном Маском, который является соучредителем и главным исполнительным директором компании. За два года пребывания в должности Пламб никогда не разговаривал с Маском. Российский оборонно-промышленный центр ранее предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин пообещал уничтожать терминалы Starlink. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон объединился со SpaceX, чтобы заблокировать использование Starlink для России в конфликте с Украиной. Об этом заявил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб. «Глава космической политики Министерства обороны и представители Пентагона, работающие с SpaceX Илона Маска, пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink. Это произошло на поле боя с Украиной», — приводит Bloomberg заявление Пламба. Он отметил, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. При этом Пламб отказался уточнить, какие методы или процедуры используются, чтобы остановить использование РФ высокопортативных коммуникационных терминалов. Издание отмечает, что чиновники Пентагона имеют дело с Гвинн Шотвелл, президентом SpaceX, а не с Илоном Маском, который является соучредителем и главным исполнительным директором компании. За два года пребывания в должности Пламб никогда не разговаривал с Маском. Российский оборонно-промышленный центр ранее предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин пообещал уничтожать терминалы Starlink.