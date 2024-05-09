09 мая 2024

Bloomberg: Пентагон объединился с SpaceX, чтобы РФ не использовала Starlink

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Пентагон пытается пресекать использование Starlink армией РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пентагон объединился со SpaceX, чтобы заблокировать использование Starlink для России в конфликте с Украиной. Об этом заявил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

«Глава космической политики Министерства обороны и представители Пентагона, работающие с SpaceX Илона Маска, пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink. Это произошло на поле боя с Украиной», — приводит Bloomberg заявление Пламба.

Он отметил, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. При этом Пламб отказался уточнить, какие методы или процедуры используются, чтобы остановить использование РФ высокопортативных коммуникационных терминалов.

Издание отмечает, что чиновники Пентагона имеют дело с Гвинн Шотвелл, президентом SpaceX, а не с Илоном Маском, который является соучредителем и главным исполнительным директором компании. За два года пребывания в должности Пламб никогда не разговаривал с Маском.

Российский оборонно-промышленный центр ранее предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин пообещал уничтожать терминалы Starlink.

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Пентагон объединился со SpaceX, чтобы заблокировать использование Starlink для России в конфликте с Украиной. Об этом заявил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб. «Глава космической политики Министерства обороны и представители Пентагона, работающие с SpaceX Илона Маска, пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink. Это произошло на поле боя с Украиной», — приводит Bloomberg заявление Пламба. Он отметил, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи. При этом Пламб отказался уточнить, какие методы или процедуры используются, чтобы остановить использование РФ высокопортативных коммуникационных терминалов. Издание отмечает, что чиновники Пентагона имеют дело с Гвинн Шотвелл, президентом SpaceX, а не с Илоном Маском, который является соучредителем и главным исполнительным директором компании. За два года пребывания в должности Пламб никогда не разговаривал с Маском. Российский оборонно-промышленный центр ранее предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин пообещал уничтожать терминалы Starlink.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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