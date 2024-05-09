Челябинский хоккеист Панарин вновь принес победу своей команде в НХЛ

10 мая 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Команда, в которой играет Артемий Панарин, в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккеист Артемий Панарин из Коркино (Челябинская область), выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил победную шайбу в игре плей-офф против «Каролина Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея, Евгений Кузнецов. По ходу плей-офф это уже четвертая победная шайба для Панарина. Третий матч серии между командами закончился в овертайме. На второй минуте дополнительного времени Панарин удачно замкнул прострел партнера по команде. Теперь «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает серию со счетом 3:0. Для выхода в полуфинал клубу необходимо победить еще один раз. Другой челябинский хоккеист, Евгений Кузнецов из «Каролины», удачно начал текущий плей-офф, став автором первой шайбы в играх на вылет. Но после результативная серия форварда прервалась. Сейчас его команда находится на грани вылета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеист Артемий Панарин из Коркино (Челябинская область), выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил победную шайбу в игре плей-офф против «Каролина Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея, Евгений Кузнецов. По ходу плей-офф это уже четвертая победная шайба для Панарина. Третий матч серии между командами закончился в овертайме. На второй минуте дополнительного времени Панарин удачно замкнул прострел партнера по команде. Теперь «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает серию со счетом 3:0. Для выхода в полуфинал клубу необходимо победить еще один раз. Другой челябинский хоккеист, Евгений Кузнецов из «Каролины», удачно начал текущий плей-офф, став автором первой шайбы в играх на вылет. Но после результативная серия форварда прервалась. Сейчас его команда находится на грани вылета.