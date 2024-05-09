09 мая 2024
08 мая 2024

Челябинский хоккеист Панарин вновь принес победу своей команде в НХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Команда, в которой играет Артемий Панарин, в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ Фото:

Хоккеист Артемий Панарин из Коркино (Челябинская область), выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил победную шайбу в игре плей-офф против «Каролина Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея, Евгений Кузнецов. По ходу плей-офф это уже четвертая победная шайба для Панарина.

Третий матч серии между командами закончился в овертайме. На второй минуте дополнительного времени Панарин удачно замкнул прострел партнера по команде.

Теперь «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает серию со счетом 3:0. Для выхода в полуфинал клубу необходимо победить еще один раз.

Другой челябинский хоккеист, Евгений Кузнецов из «Каролины», удачно начал текущий плей-офф, став автором первой шайбы в играх на вылет. Но после результативная серия форварда прервалась. Сейчас его команда находится на грани вылета.

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Хоккеист Артемий Панарин из Коркино (Челябинская область), выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил победную шайбу в игре плей-офф против «Каролина Харрикейнз», за которую играет другой воспитанник челябинского хоккея, Евгений Кузнецов. По ходу плей-офф это уже четвертая победная шайба для Панарина. Третий матч серии между командами закончился в овертайме. На второй минуте дополнительного времени Панарин удачно замкнул прострел партнера по команде. Теперь «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает серию со счетом 3:0. Для выхода в полуфинал клубу необходимо победить еще один раз. Другой челябинский хоккеист, Евгений Кузнецов из «Каролины», удачно начал текущий плей-офф, став автором первой шайбы в играх на вылет. Но после результативная серия форварда прервалась. Сейчас его команда находится на грани вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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