Челябинские школьники украсили здание заксобрания ко Дню Победы

Челябинские школьники украсили окна здания законодательного собрания тематическими картинками ко Дню Победы. Об этом сообщил спикер ЗСО Олег Гербер.
«Челябинские школьники из „Движения Первых“ ко Дню Победы украсили окна первого этажа здания заксобрания детскими рисунками. Они посвящены Дню Победы и хорошо видны с улицы всем прохожим. Ну, а Кировка — самая посещаемая улица Челябинска», — написал Гербер на своей странице в «ВКонтакте».
По словам спикера ЗСО, ребята в рамках акции «Окна Победы создали своими руками около 30 шаблонов. Это журавли, цветные фотографии орденов СССР и Георгиевской ленточки и памятников, посвященных Великой Победе.
Гербер отметил, что шаблоны можно бесплатно скачать, а затем распечатать и повесить на окна своей квартиры или офиса. Он поблагодарил детей и молодежь за участие в патриотической акции, которая воспитывает уважение к подвигам воинов-защитников Отечества и тружеников тыла.
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